Сперцян: жест после гола показал «Спартаку». Они не пошли на уступки после моего удаления

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о жесте, который он продемонстрировал после забитого гола в игре 7-го тура со «Спартаком» (2:0).

«Кому был адресован жест после забитого мяча? Кому я показал это, должен был понять. Показал это клубу «Спартак». Они не пошли на уступки нам. Мы обратились к ним, чтобы меня не дисквалифицировали на две игры. Я извинился перед Зиной, мы пожали друг другу руки. Если бы «Спартак» дал добро, меня дисквалифицировали бы лишь на одну игру. Они отказались, поэтому я и показал. Там ещё были разные высказывания, не буду говорить от кого. Думаю, что вы все знаете. Зла на них не держу, наоборот, отдохнул — хорошо!» — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.