Руслан Литвинов: «Спартаку» пора делать выводы и менять отношение к футболу

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о текущем положении команды в чемпионате.

«Никаких положительных эмоций у нас быть не может, проиграли важнейшую игру в чемпионате. Мы потеряли много очков, турнирное положение сейчас ужасное. Нам пора делать какие-то выводы. Возможно, менять своё отношение к футболу.

Нужно разобраться в самих себе. Все должны отдаваться клубу на сто процентов и понимать, за кого мы играем», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержали победу со счётом 2:0

«Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Спартак» сыграет с «Сочи».