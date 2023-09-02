Литвинов: счастлив, что Карпин вызвал в сборную. Готов выкладываться на 100 процентов
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал вызов в национальную команду России.
«Сборная — это всегда важный этап. Я полностью готов выкладываться на все сто процентов. Счастлив, что Валерий Георгиевич вызвал меня в сборную. Количество человек? Тренерский штаб лучше знает, что делает.
Сейчас нет простых соперников. Сборная не имеет возможности играть с топ-командами. Как мы убедились раньше — Иран и Ирак могут показывать классный футбол», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Весной сборная России провела два товарищеских матча, обыграл Ирак (2:0) и сыграв вничью с Ираном. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных соревнованиях.
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
00:37
-
00:25
-
00:24
-
00:22
-
00:14
-
00:13
-
00:12
-
00:11
-
00:07
- 2 сентября 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:46
-
23:45
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
23:09
-
23:04
-
23:04
-
23:01
-
22:59
-
22:56
Партнерский контент