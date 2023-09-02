Литвинов: счастлив, что Карпин вызвал в сборную. Готов выкладываться на 100 процентов

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал вызов в национальную команду России.

«Сборная — это всегда важный этап. Я полностью готов выкладываться на все сто процентов. Счастлив, что Валерий Георгиевич вызвал меня в сборную. Количество человек? Тренерский штаб лучше знает, что делает.

Сейчас нет простых соперников. Сборная не имеет возможности играть с топ-командами. Как мы убедились раньше — Иран и Ирак могут показывать классный футбол», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Весной сборная России провела два товарищеских матча, обыграл Ирак (2:0) и сыграв вничью с Ираном. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных соревнованиях.