Новичок «Краснодара» Тормена высказался о дебюте в РПЛ

Защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал о впечатлениях от дебюта в РПЛ.

«Я очень доволен своей первой игрой в Краснодаре. Мы добились важных трёх очков сегодня. Игра с Алонсо? Мне с ним комфортно, быстро привык. У него за спиной невероятный опыт. Взаимопонимание появилось само по себе. Во втором тайме «Спартак» начал прессинговать сильнее, стало посложнее играть. Но я не переживал за результат и был уверен в нашей победе сегодня!» — передаёт слова Тормены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Эта победа позволила «Краснодару» возглавить турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков в семи матчах.