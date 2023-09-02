«Бетис» обыграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Бетис» принимал «Райо Вальекано». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин». Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме единственный гол в матче забил Виллиан Жозе, открывший счёт на 53-й минуте после штрафного удара.

Виллиан Жозе филигранно реализует штрафной.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее «Бетис» победил «Вильярреал» (2:1), сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) и уступил «Атлетику» Бильбао (2:4). «Райо Вальекано» на старте сезона победил «Гранаду» и «Альмерию» (2:0), а затем проиграл «Атлетико» со счётом 0:7.