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Сафонов: у ворот «Краснодара» гораздо меньше моментов. Показываем высокий уровень

Сафонов: у ворот «Краснодара» гораздо меньше моментов. Показываем высокий уровень
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об изменениях в игре команды.

«Не могу обозначить, какие именно причины хорошей игры в обороне. Наверное, совокупность факторов. Достаточно много времени уделяем тактике, перестроениям. Всё в совокупности даёт результат, что мы стали достаточно уверено играть в обороне, и у наших ворот, как мне кажется, намного меньше моментов по сравнению с прошлым сезоном.

Выше ли это моих ожиданий? Тяжело ответить, потому что я ничего и не ожидал. Просто радуюсь тому, что мы нашли свою игру в обороне. Показываем достаточно высокий уровень именно в фазе обороны», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 7-го тура РПЛ «Краснодар» победил «Спартак» (2:0).

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