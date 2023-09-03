Матвей Сафонов: было тяжело играть со «Спартаком» — ножки сегодня тяжёлые

Матвей Сафонов высказался о победе своей команды в игре 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

«Как по мне, было тяжело немного играть. Возможно, это жара, к которой мы должны быть привыкшими. Но немного ритм игры… Первый тайм был спокойный до гола точно. Думаю, это было связно с тем, что и мы, и «Спартак» пытались акклиматизироваться на поле, дышать было тяжело. Лично у меня ножки были тяжелые сегодня», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» одолел соперника благодаря голам Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна с пенальти. «Быки» продолжают лидировать в чемпионате России. В активе краснодарцев 17 очков. Подопечные Владимира Ивича опережают самарские «Крылья Советов» на три очка.