Матвей Сафонов: было тяжело играть со «Спартаком» — ножки сегодня тяжёлые
Поделиться
Матвей Сафонов высказался о победе своей команды в игре 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).
«Как по мне, было тяжело немного играть. Возможно, это жара, к которой мы должны быть привыкшими. Но немного ритм игры… Первый тайм был спокойный до гола точно. Думаю, это было связно с тем, что и мы, и «Спартак» пытались акклиматизироваться на поле, дышать было тяжело. Лично у меня ножки были тяжелые сегодня», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Краснодар» одолел соперника благодаря голам Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна с пенальти. «Быки» продолжают лидировать в чемпионате России. В активе краснодарцев 17 очков. Подопечные Владимира Ивича опережают самарские «Крылья Советов» на три очка.
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
00:37
-
00:25
-
00:24
-
00:22
-
00:14
-
00:13
-
00:12
-
00:11
-
00:07
- 2 сентября 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:46
-
23:45
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
23:09
-
23:04
-
23:04
-
23:01
-
22:59
-
22:56
Партнерский контент