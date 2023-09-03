Матвей Сафонов: сегодня «Краснодар» переиграл «Спартак», мы были сильнее

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался по поводу победного матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Самый опасный момент у них был, когда у Соболева срезался мяч в перекладину. В первом тайме был только опасный подход с ударом Зобнина. Думаю, если бы они лучше воспользовались своими шансами в атаке, нам было бы тяжелее. Не могу сказать, что сегодня мы не оставили им шансов. Футбол складывается из мелочей, счёт моментально может измениться в другую сторону. Тот же момент с перекладиной, нам там повезло. Сегодня мы переиграли их, «Краснодар» был сильнее «Спартака», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержал победу со счётом 2:0. Эта победа позволила «Краснодару» возглавить турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков в семи матчах.