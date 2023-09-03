Бобёр: Осинькин выстраивает боеспособную команду за короткий срок. Он профессионал

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о работе главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.
«Как могу оценить работу Игоря Осинькина? С учётом текучки, которая происходит в «Крыльях», ему удаётся выстраивать боеспособную команду за короткий срок. Это говорит о профессионализме его команды.
На сегодняшний день Игорь Витальевич – профессиональный тренер, который добивается хороших результатов на профессиональном уровне. Я думаю, в первую очередь ему уже будет неинтересно кого-то доводить, развивать. А через профессиональный футбол молодые ребята, которые попадают, они прибавляют, уезжают в хорошие команды. На этом этапе всех всё устраивает», – приводит слова бывшего хавбека «Крыльев» Metaratings.
По итогам семи туров «Крылья Советов» набрали 14 очков. Самарская команда занимает второе место, отставая от «Краснодара» на три очка.
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