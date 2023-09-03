«Краснодар» был лучшей командой на поле». Ивич — о матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).
«Мы были лучшей командой на поле. Обе команды показали интересный футбол. Мы сделали то, что хотели, то, на что настраивались. Получили три очка и довольны своим местом в турнирной таблице.
«Спартак» — это большая команда, у них хороший состав. Но мы заставили их играть в обороне. В первом тайме мы были лучшей командой, во втором — 50 на 50. Я горд игроками. Видно, что они научились сохранять результат», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах. «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков.
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