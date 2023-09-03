Португальский нападающий Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере. Он является рекордсменом по этому показателю.

Это произошло в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хазм» принимал «Аль-Наср». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:1. В этой встрече Роналду забил гол и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Роналду установил новый мировой рекорд, забив 517 голов в национальных лигах.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в четырёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив шесть голов и четыре результативные передачи.

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