Роналду опубликовал пост после того, как забил 850-й гол в карьере

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом» (5:1). В этой встрече португалец забил гол и отметился двумя результативными передачами. Этот гол стал для Роналду 850-м в карьере.

«Ещё одно отличное командное выступление! Мы продолжаем совершенствоваться. 850 голов в карьере, и это ещё не конец», — написал Роналду в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Роналду установил новый мировой рекорд, забив 517 голов в национальных лигах.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в четырёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив шесть голов и четыре результативные передачи.

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