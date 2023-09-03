Абаскаль объяснил замену Джикии во втором тайме матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему заменил Георгия Джикию в матче пятого тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Связана ли замена Джикии с повреждением? Мы хотели ускорить движение мяча, начало атак. Кроме того, Бабич хорош на «стандартах», мы хотели поймать свой шанс», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Джикия был заменён на 73-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Срджан Бабич.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 10 очков. Команда не может победить в РПЛ на протяжении четырёх матчей. В следующем туре «Спартак» встретится с «Сочи».