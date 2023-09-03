Абаскаль объяснил замену Джикии во втором тайме матча с «Краснодаром»
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему заменил Георгия Джикию в матче пятого тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Связана ли замена Джикии с повреждением? Мы хотели ускорить движение мяча, начало атак. Кроме того, Бабич хорош на «стандартах», мы хотели поймать свой шанс», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».
Джикия был заменён на 73-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Срджан Бабич.
На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 10 очков. Команда не может победить в РПЛ на протяжении четырёх матчей. В следующем туре «Спартак» встретится с «Сочи».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
04:19
-
04:00
-
02:39
-
02:13
-
01:39
-
00:47
-
00:46
-
00:37
-
00:25
-
00:24
-
00:22
-
00:14
-
00:13
-
00:12
-
00:11
-
00:07
- 2 сентября 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:46
-
23:45
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:11
Партнерский контент