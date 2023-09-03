Энрике – о Верратти: не буду выносить на публику приватные разговоры

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с Марко Верратти, который в этом сезоне не сыграл ни одной минуты и вскоре может уйти.

«Я не буду выносить на публику приватные разговоры. Советы, которые я мог ему дать, остаются приватными, больше мне нечего сказать по этому поводу», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Верратти близок к переходу в катарский «Аль-Араби». Отмечалось, что клуб из Катара достиг принципиального соглашения с «ПСЖ» и готов заплатить за итальянского полузащитника € 50 млн.

Напомним, Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитан до 2026-го. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.