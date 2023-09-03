«Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» пытаются подписать Погба

Два клуба из Саудовской Аравии предпринимают попытки подписать полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, убедить футболиста заключить с ними соглашение пытаются «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Напомним, трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 7 сентября.

Отмечается, что сам Погба не желает менять клуб, однако руководство «Юве» открыто для предложений из-за высокой зарплаты француза. Игроком также интересовался «Галатасарай», однако Поль сразу отклонил этот вариант без каких-либо переговоров.

30-летний Погба в нынешнем сезоне уже успел сыграть за «Ювентус» в чемпионате Италии, проведя на поле 24 минуты. Контракт полузащитника с туринцами рассчитан до июня 2026 года.