Экс-агент Яремчука рассказал о несостоявшемся переходе украинца в Бундеслигу

Бывший агент нападающего «Валенсии» Романа Яремчука Сефер Алибаев рассказал, как украинец мог перейти в чемпионат Германии.

«Сначала он тренировался в «Динамо» U-16 у Дроценко, а затем его перевели в U-19, возглавляемое Белькевичем. Там Рома стал лучшим бомбардиром, и Хацкевич забрал его в «Динамо-2».

В тот момент по Роману поступило предложение от зарубежного клуба, оно до сих пор лежит у меня. Это был клуб Бундеслиги – «Ганновер». Они увидели Яремчука на каком-то турнире, у него как раз истекал контракт с «Динамо». Немцы прямо вышли на Романа, однако он это не скрыл, а сразу сообщил мне. Но Игорь Суркис убедил Яремчука остаться, но он и сам хотел играть в киевской команде. Тогда ему было 18 лет.

Это сейчас наши молодые футболисты ментально подготовлены к европейским чемпионатам. Плюс тогда ведущие украинские клубы («Динамо», «Шахтёр», «Днепр») после окончания футбольной школы давали игрокам зарплату 1000 долларов, а сегодня за такие деньги нужно попотеть. В чемпионате Нидерландов, например, более 600 долларов молодым футболистам не дают.

Были ли ещё какие-то предложения по Яремчуку? Когда он играл в «Динамо», то нет. А вот во время его выступлений в «Генте» со мной связались представители «Вольфсбурга». Немецкий клуб проявлял к нему огромный интерес. Роман тогда был в великолепной форме, много забивал за «Гент».

Я сообщил Яремчуку об интересе «Вольфсбурга», мы с ним в хороших отношениях, хотя его делами занимался уже другой агент. Но в результате Роман перешёл в «Бенфику», наверное, португальцы сделали более конкретное предложение», — приводит слова агента Украинскиц футбол.