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Мудрик получил самую низкую оценку за матч против «Ноттингем Форест»

Мудрик получил самую низкую оценку за матч против «Ноттингем Форест»
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«Ноттингем Форест» победил «Челси» в матче 4-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Украинский полузащитник Михаил Мудрик появился на поле вместо Мало Гюсто на 77-й минуте.

Статистический портал Sofascore оценил игру вингера на 6,3 балла, что является cамой низкой оценкой на поле. Среди игроков такая же только у Николаса Джексона, который вышел в стартовом составе.

На счету Мудрика 15 касаний мяча, 0 удачных кроссов из 4 попыток, 1 заблокированный удар, 0 удачных попыток дриблинга, 0 выигранных наземных дуэлей из 2 попыток, 7 потерь владения, точность передач – 86% (6/7).

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в лондонский «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.

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