Эрлинг Холанд прокомментировал хет-трик в ворота «Фулхэма»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в матче 4-го тура АПЛ против «Фулхэма» (5:1), в котором норвежец оформил хет-трик и отдал ассист.

«Мы начали этот матч немного небрежно, но хорошо его закончили. Важная победа, мы идём на международную паузу, выиграв четыре игры из четырёх. Хорошее начало сезона.

Медленное начало игры? В этом клубе каждый год такое. Мы долго входим в игру и действуем несколько небрежно из-за того, что каждый сезон играем до последнего матча, поскольку мы – лучший клуб. Что есть, то есть. С этого момента мы будем становиться всё лучше.

Я вернулся. У меня нет никаких проблем. Я всегда голоден. Сейчас новый сезон, и я готов к нему.

Нужен ли нам вообще Гвардиола? Хороший вопрос. Мне кажется, он скучает по нам, мы тоже иногда скучаем по нему. Поэтому мы с нетерпением ждём его возвращения», — приводит слова норвежца ВВС.