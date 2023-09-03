Эрлинг Холанд прокомментировал хет-трик в ворота «Фулхэма»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в матче 4-го тура АПЛ против «Фулхэма» (5:1), в котором норвежец оформил хет-трик и отдал ассист.
«Мы начали этот матч немного небрежно, но хорошо его закончили. Важная победа, мы идём на международную паузу, выиграв четыре игры из четырёх. Хорошее начало сезона.
Медленное начало игры? В этом клубе каждый год такое. Мы долго входим в игру и действуем несколько небрежно из-за того, что каждый сезон играем до последнего матча, поскольку мы – лучший клуб. Что есть, то есть. С этого момента мы будем становиться всё лучше.
Я вернулся. У меня нет никаких проблем. Я всегда голоден. Сейчас новый сезон, и я готов к нему.
Нужен ли нам вообще Гвардиола? Хороший вопрос. Мне кажется, он скучает по нам, мы тоже иногда скучаем по нему. Поэтому мы с нетерпением ждём его возвращения», — приводит слова норвежца ВВС.
- 3 сентября 2023
-
06:30
-
06:10
-
05:53
-
05:45
-
05:40
-
05:35
-
04:19
-
04:00
-
02:39
-
02:13
-
01:39
-
00:47
-
00:46
-
00:37
-
00:25
-
00:24
-
00:22
-
00:14
-
00:13
-
00:12
-
00:11
-
00:07
- 2 сентября 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:46
-
23:45
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:25