Ротань: Украина не будет набирать очки, если футболом будут владеть ребята со свистками

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань раскритиковал судейство в матче 6-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:1).

«Поражение принимаем, но я считаю, что счёт не по игре. Мы явно не заслуживали этого поражения. Поздравляю «Ворсклу» с победой. Я считаю, что этот матч был бы ярче, если бы наше дорогое судейство не влезало в матчи и работало хотя бы одинаково по отношению к обеим командам.

Поэтому это проблема для украинского футбола. Я повторяюсь: наша страна не будет набирать очки на евроарене, если футболом будут владеть эти ребята со свистками. Давайте начинать футбол с команд, чтобы было удовольствие. Давайте играть в футбол и вытягивать наш футбол, чтобы на евроарене были играющие команды, чтобы мы набирали очки.

Если это будет повторяться от матча к матчу, если нашим футболом будут владеть судьи, то это проблема для всего футбола. Это проблема нашего будущего. Такой короткий комментарий. Извините за эмоции, но я хочу, чтобы всё было последовательно.

Есть последовательность. Если ты вышел судить матч, то должен быть последовательным. Если это пенальти, то это пенальти, как было в наши ворота. Если в другую сторону пенальти, то это тоже пенальти. Можно не увидеть эпизод, но его можно услышать», — сказал Ротань в эфире YouTube-канала «Ворсклы».