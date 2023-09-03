Йожеф Сабо: от киевского «Динамо» осталось одно только название

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал выступление украинских клубов в еврокубках.

«Опечаленный игрой украинских клубов в еврокубках. «Днепр-1» должен был проходить «Спартак» Трнаву. «Заря» тоже имела все шансы переиграть пражскую «Славию», но вылетела в Лигу конференций. С такими командами нужно выходить и до 30-й минуты забивать дважды и закрывать все вопросы, но всё получается наоборот.

Игроки совершают миллион ошибок, нет никакой дисциплины, некоторые футболисты ходят пешком, считают, что передачу сделал и этого достаточно. Некоторые футболисты вообще не вправе выходить на поле в этих командах, это касается не только «Динамо».

У «Динамо» нет ни одного футболиста, которого я мог бы выделить. Нам забили гол – сразу трое игроков киевлян не смогли отобрать мяч. Команда играет больше назад, чем вперёд. Наш футбол в упадке. К сожалению, от киевского «Динамо» осталось одно только название. Даже не знаю, буду ли с такой игрой смотреть чемпионат Украины.

Не знаю, как «Шахтёр» будет играть в своей группе Лиги чемпионов, потому что там приличные команды. Возможно, новый тренер делает свои перестройки, но имеем, что имеем», — приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.