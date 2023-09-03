Йожеф Сабо: от киевского «Динамо» осталось одно только название

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал выступление украинских клубов в еврокубках.
«Опечаленный игрой украинских клубов в еврокубках. «Днепр-1» должен был проходить «Спартак» Трнаву. «Заря» тоже имела все шансы переиграть пражскую «Славию», но вылетела в Лигу конференций. С такими командами нужно выходить и до 30-й минуты забивать дважды и закрывать все вопросы, но всё получается наоборот.
Игроки совершают миллион ошибок, нет никакой дисциплины, некоторые футболисты ходят пешком, считают, что передачу сделал и этого достаточно. Некоторые футболисты вообще не вправе выходить на поле в этих командах, это касается не только «Динамо».
У «Динамо» нет ни одного футболиста, которого я мог бы выделить. Нам забили гол – сразу трое игроков киевлян не смогли отобрать мяч. Команда играет больше назад, чем вперёд. Наш футбол в упадке. К сожалению, от киевского «Динамо» осталось одно только название. Даже не знаю, буду ли с такой игрой смотреть чемпионат Украины.
Не знаю, как «Шахтёр» будет играть в своей группе Лиги чемпионов, потому что там приличные команды. Возможно, новый тренер делает свои перестройки, но имеем, что имеем», — приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.
- 3 сентября 2023
-
08:12
-
08:09
-
07:51
-
07:35
-
07:24
-
07:11
-
06:48
-
06:30
-
06:10
-
05:53
-
05:45
-
05:40
-
05:35
-
04:19
-
04:00
-
02:39
-
02:13
-
01:39
-
00:47
-
00:46
-
00:37
-
00:25
-
00:24
-
00:22
-
00:14
-
00:13
-
00:12
-
00:11
-
00:07
- 2 сентября 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:46
-
23:45