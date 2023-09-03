Трахтенберг: желаю Черчесову возвращения в Россию. В «Спартаке» он провёл лучшие годы

Бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг высказался о тренере Станиславе Черчесове, который вчера праздновал своё 60-летие.

«Черчесова я знаю многие годы. Во времена карьеры дорога в «Спартак» у него была очень непростой. Ему нужно было проявить себя во многих клубах и сборной. В те времена Станислав Саламович, говорят, не слишком складно говорил по-русски, зато сейчас он великолепно говорит на разных языках.

Как тренер он прекрасно проявил себя в «Легии» и «Ференцвароше», приводил их к чемпионству в своих странах. С венгерским клубом взял золотой дубль. Но всё-таки, самые лучшие годы, как спортсмен, Черчесов провёл в «Спартаке». Именно там он ждал своего часа за спиной потрясающего голкипера Рината Дасаева. И дождался. В 1995-м при Станиславе москвичи выиграли шесть игр из шести в группе Лиги чемпионов, пропустив лишь четырежды.

Желаю ему здоровья и творческих успехов. Он именно творчески всегда подходил к выполнению обязанностей. Также желаю ему возвращению в Россию, ведь Черчесов ещё так молод», — приводит слова Трахтенберга спортивное радио «Движение».