Беллингем: у меня дрожали ноги, когда «Бернабеу» скандировал моё имя
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Новоиспечённые полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился своими эмоциями после победного матча против «Хетафе». Беллингем забил победный мяч в дополнительное время.
«У меня дрожали ноги, когда «Бернабеу» скандировал моё имя. Я не знаю, чем я заслужил такую любовь фанатов. Обещаю, что всегда буду выкладываться на 100%. Подписание контракта с «Мадридом» — это исполнение мечты. А голы делают всё это ещё лучше. Я сделаю всё, чтобы продолжать побеждать с этим клубом», — заявил Беллингем на пресс-конференции.
В своих первых четырёх матчах за испанский клуб Джуд забил пять голов и отдал одну голевую передачу. «Реал» остался единственной командой Ла Лиги не потерявшей ни одного очка на старте сезона.
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