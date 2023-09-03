Осинькин подвёл итоги матча «Крыльев» с «Факелом» в 7-м туре РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об игре с воронежским «Факелом» (3:0) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги и поделился мнением о предстоящей двухнедельной паузе в чемпионате России, в связи с матчами сборных.

«Мы настраивались на то, что будет очень тяжелый матч. Мы сыграли за шесть дней три игры, не всем получилось дать передохнуть в матче в Грозном. Тем не менее по движению, скорости с нашей стороны был нормальный матч. Часть его мы провели в контратакующей манере, потому что по счёту нам было так играть чуть лучше. Надо отметить, что мы сыграли на ноль. Не всегда это удавалось, иногда нам с маленького количества моментов влетало. По ощущениям наши молодые ребята становятся более взрослыми, более мастеровитыми. Какие-то детали, которые показывают опытность и дают понимание футбола, у них сейчас возрастают.

Сейчас у нас будет пауза двухнедельная, всем надо выдохнуть. Мы за очень короткое время ограниченным количеством игроков провели много встреч. В отличие от прошлого сезона у нас чуть-чуть всё развернулось: в чемпионате нормально всё получается, а в Кубке не всё. Наверное, надо принимать то, что есть и ребят за этот отрезок я должен только похвалить», – приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».