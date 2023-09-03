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Тренер «Пари НН» Юран — об игре с «Рубином»: парни сделали на поле всё, что должны были

Тренер «Пари НН» Юран — об игре с «Рубином»: парни сделали на поле всё, что должны были
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о матче 7-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:1).

«Разбирали «Рубин». Это очень добротная, хорошая команда. В первом тайме парни сделали на поле всё, что должны были сделать. В эпизоде с первым голом заставили соперника ошибиться при стандарте. Затем убежали в быструю атаку, и Эдгар Севикян удвоил результат. Были у нас ещё моменты.

Однако счёт 2:0 ещё ни о чём не говорит. Впереди были 45 минут игры. Ещё Фабио Капелло, по-моему, говорил, что счёт 2:0 хуже, чем нули на табло. В перерыве я заострял внимание на том, что надо будет отодвинуть игру от своих ворот, стараться не играть по счёту, сохранять концентрацию. Но уже на 50 минуте мы пропустили необязательный гол. Результат стал поддавливать, ведь мы играем дома, в присутствии своих болельщиков. Нам очень хотелось уйти на перерыв с положительным результатом и с хорошим настроением», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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