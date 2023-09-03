Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче с «Факелом»

В субботу, 2 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

На 26-й минуте первого тайма в ворота воронежцев был назначен пенальти. Защитник гостей Игорь Калинин попал рукой по лицу бразильца Фернандо Констанцы. Полузащитник сам подошёл к 11-метровой отметке и точно послал мяч в ворота. Во втором тайме боснийский полузащитник хозяев Амар Рахманович увеличил преимущество «Крыльев», а спустя четыре минуты форвард Владислав Шитов забил третий гол в ворота «Факела», установив на табло итоговый результат.