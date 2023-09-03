Хавбек «Краснодара» Кривцов прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«После победы в матче со «Спартаком» эмоции положительные. Уходим на паузу на первом месте. Ивич в раздевалке всех похвалил. Сказал, что это была хорошая игра. Больше позитива и, чтобы продолжали в том же духе», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах. «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков. В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».