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ЦСКА — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды ранее встречались 15 июля в матче за Суперкубок России. Победу в серии пенальти (5:4) одержал «Зенит». Основное время игры завершилось вничью — 0:0.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).

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