«Локомотив» — «Балтика»: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».

«Локомотив» набрал девять очков в первых шести матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. У «Балтики» три очка по итогам шести туров, калининградцы находятся в зоне вылета. В предыдущем розыгрыше РПЛ «Локомотив» занял восьмое место. «Балтика» в минувшем сезоне играла в Мелбет Первой лиге, где стала второй.