ЦСКА — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30
Поделиться
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Команды в предыдущий раз встречались 15 июля в матче за Суперкубок России. Победу в серии пенальти (5:4) одержал «Зенит». Основное время игры завершилось вничью — 0:0.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
15:52
-
15:52
-
15:44
-
15:37
-
15:32
-
15:30
-
15:30
-
15:27
-
15:27
-
15:18
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:11
-
14:02
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:18
-
13:09
-
13:04
-
13:00
-
13:00
Партнерский контент