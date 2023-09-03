«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 сентября, состоится встреча 4-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслужит бригада английских арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
На российском телевидении матч не покажут, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Арсенал» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда под руководством испанца Микеля Артеты ранее обыграла «Ноттингем Форест» (2:1), «Кристал Пэлас» (1:0) и сыграла вничью с «Фулхэмом» (2:2).
«Манчестер Юнайтед» после трёх сыгранных туров расположился на десятом месте в турнирной таблице с шестью заработанными очками. «Красные дьяволы» ранее одержали победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Ноттингемом Форест» (3:2), и при этом уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:2.
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