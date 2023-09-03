«Готовились забрать мяч». Рахимов — о плане «Рубина» на игру с «Пари НН»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о плане на игру 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2).
«Готовились ли к тому, что соперник отдаст мяч Готовились забрать мяч. Я команде сказал, что в таких играх большое значение имеют подборы, вторые мячи, соперник будет постоянно пользоваться длинными передачами, будет пользоваться контратаками, стандартами. Эти компоненты игры соперника нужно контролировать и играть в свою игру, но в то же время при потере мяча мы должны быстро реагировать, быстро возвращаться за линию мяча. В двух-трёх эпизодах мы этого не сделали, нам второй гол был забит так. Во всех остальных моментах игру мы контролировали.
Естественно, когда мы проигрывали, мы перестроили игру на более высокое расположение и более агрессивный отбор на половине поля соперника», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
- 3 сентября 2023
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