Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Готовились забрать мяч». Рахимов — о плане «Рубина» на игру с «Пари НН»

«Готовились забрать мяч». Рахимов — о плане «Рубина» на игру с «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о плане на игру 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2).

«Готовились ли к тому, что соперник отдаст мяч Готовились забрать мяч. Я команде сказал, что в таких играх большое значение имеют подборы, вторые мячи, соперник будет постоянно пользоваться длинными передачами, будет пользоваться контратаками, стандартами. Эти компоненты игры соперника нужно контролировать и играть в свою игру, но в то же время при потере мяча мы должны быстро реагировать, быстро возвращаться за линию мяча. В двух-трёх эпизодах мы этого не сделали, нам второй гол был забит так. Во всех остальных моментах игру мы контролировали.

Естественно, когда мы проигрывали, мы перестроили игру на более высокое расположение и более агрессивный отбор на половине поля соперника», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
Видео
Видеообзор победы «Пари НН» в матче с «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android