«Готовились забрать мяч». Рахимов — о плане «Рубина» на игру с «Пари НН»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о плане на игру 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2).

«Готовились ли к тому, что соперник отдаст мяч Готовились забрать мяч. Я команде сказал, что в таких играх большое значение имеют подборы, вторые мячи, соперник будет постоянно пользоваться длинными передачами, будет пользоваться контратаками, стандартами. Эти компоненты игры соперника нужно контролировать и играть в свою игру, но в то же время при потере мяча мы должны быстро реагировать, быстро возвращаться за линию мяча. В двух-трёх эпизодах мы этого не сделали, нам второй гол был забит так. Во всех остальных моментах игру мы контролировали.

Естественно, когда мы проигрывали, мы перестроили игру на более высокое расположение и более агрессивный отбор на половине поля соперника», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».