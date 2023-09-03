Бубнов: игра со «Спартаком» показала, что «Краснодар» соответствует первому месту

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (2:0).

«Это была проверка для обеих команд. Игра показала, что «Краснодар» полностью соответствует первому месту. «Быки» полностью переиграли «Спартак. На данный момент они даже стабильнее «Зенита» и ничем не уступают ему по составу. Клуб усилил линию обороны, обладает мощной средней линией и атакой. Посмотрите, что Кордоба сделал с Дуарте и Джикией! Ресурс для борьбы за чемпионство у «быков» есть — другой вопрос, хватит ли опыта и стабильности.

«Краснодар» мог забить и больше. У «Спартака» же моментов особо не было. Во втором тайме красно-белым даже не позволили организовать штурм. Очень надежно оборонялись, быстро переходили из обороны в атаку. При этом слишком уж глубоко не садились, играли плотно и жёстко. «Спартаку» позволяли только передачи во фланг и навесы в штрафную — зачастую безадресные.

Ошибка Денисова, которая привела к пенальти, связана с прессингом, под которым он находился. Он вроде бы правильно занял позицию, но был под таким давлением, что не имел возможности оценить ситуацию. В итоге не глядя отдал на вратаря, а этот молодой пацан Кокшаров доработал эпизод до конца. Отчасти спартаковца жаль: на него теперь спустят всех собак», — приводит слова Бубнова Sportbox.