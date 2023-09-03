Видеообзор победы «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Вчера, 2 сентября, проходил матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0.

На 40-й минуте Джон Кордоба вывел хозяев вперёд после передачи Лукаса Оласы из аута. На 83-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество «Краснодара», реализовав 11-метровый удар.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах. «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».