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Нападающий «Пари НН» Севикян высказался о голе в ворота «Рубина»

Нападающий «Пари НН» Севикян высказался о голе в ворота «Рубина»
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1). Футболист отметился победным голом.

«Очень тяжёлый матч. Важная победа. Рад, что забил гол. Николай Калинский сделал мне хорошую передачу. Я принял мяч, развернулся под удар — и слава богу, что попал. Эмоций никаких не осталось. Все силы отдали на поле. Хотели выжать из себя максимум и сделали это.

Как удалось стать лучшим игроком в третьем домашнем матче подряд? Я просто стараюсь в каждой игре показывать свои лучшие качества, выполнять требования тренерского штаба и помогать команде», — приводит слова Эдгара Севикяна официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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