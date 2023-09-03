Саба Сазонов прокомментировал переход в «Торино»

Грузинский защитник Саба Сазонов прокомментировал переход в итальянский «Торино» из московского «Динамо».
«В последние несколько дней время пролетело очень быстро: два дня назад я тренировался с московским «Динамо», а сейчас нахожусь в Турине. У меня было много предложений. Благодаря работе моего отца я здесь, я много работал и теперь рад быть здесь.
Конечно, я готов к итальянскому футболу, поэтому я здесь. Я знаю, что итальянский футбол очень тактичен, и весь мир это знает. Я центральный защитник, и итальянский футбол – лучшее место для роста в этой роли. В России было много бега: надеюсь, я готов совершить этот рывок.
Конечно, я следил за Серией А. Мы с моими товарищами по команде старались смотреть как можно больше европейских матчей, потому что хотели учиться у лучших.
Грузины в Серии А? Я играл с Кварацхелией в сборной Грузии среди футболистов до 21 года, он действительно хорош и играет в отличной команде. Но мы тоже хорошая команда и будем бороться на поле.
Я выбрал 15-й номер — это тот номер, который у меня был в «Динамо». Я думаю, что самая важная часть — это фамилия на футболке, но мне очень нравится номер 15», — приводит слова Сазонова Toro News.
- 3 сентября 2023
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