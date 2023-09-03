Жирков – о переходе Фернандеса в «Зенит»: сейчас в футболе возможны любые трансферы

Бывший игрок сборной России, московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал об отношении к переходу бывшего защитника армейцев Марио Фернандеса в стан сине-бело-голубых.
«Сейчас в футболе возможны любые переходы. Поэтому ничего такого в этом не вижу и отношусь абсолютно нормально.
Если же мы говорим об игровых вещах, то мне пока так до конца и непонятно, как приход Марио Фернандес в «Зенит» может отразиться на Вячеславе Караваеве.
Как они будут делить зоны защиты. Если оба на поле, Караваев при схеме с тремя центральными защитниками играет правого центрального. Не думаю, что ему там удобно. И пойдут ли эти перемещения на руку команде, особенно если Караваев будет играть, то там, то тут — то есть на своей более привычной позиции на фланге?», – приводит слова Жиркова «Матч ТВ».
Напомним, 32-летний Фернандес перешёл в ЦСКА в июле 2012 года и ушел из московской команды летом 2022 года, проведя в составе армейцев десять лет. 17 июля 2023 года Марио из бразильского «Интернасьоналя» вернулся в чемпионат России по футболу, но уже в команду из Санкт-Петербурга – «Зенит».
- 3 сентября 2023
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