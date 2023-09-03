«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Холанда. Зарплата возрастёт почти в два раза

Действующий чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в скором времени предложит нападающему Эрлингу Холанду новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Mirror.

По данным источника, «горожане» готовы увеличить зарплату футболиста сборной Норвегии практически в два раза. По новому соглашению он будет получать £ 600 тыс. в неделю (€ 700 тыс.).

Также в материале отмечается, что «Сити» предлагает форварду новый контракт, чтобы другие клубы не смогли переманить игрока из состава «горожан».

Напомним, нынешний контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. Футболист зарабатывает £ 375 тыс. в неделю (€ 437 тыс.).

23-летний Холанд недавно получил награду лучшему футболисту года в Европе по версии УЕФА.