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«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Холанда. Зарплата возрастёт почти в два раза

«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Холанда. Зарплата возрастёт почти в два раза
Эрлинг Холанд
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Действующий чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в скором времени предложит нападающему Эрлингу Холанду новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Mirror.

По данным источника, «горожане» готовы увеличить зарплату футболиста сборной Норвегии практически в два раза. По новому соглашению он будет получать £ 600 тыс. в неделю (€ 700 тыс.).

Также в материале отмечается, что «Сити» предлагает форварду новый контракт, чтобы другие клубы не смогли переманить игрока из состава «горожан».

Напомним, нынешний контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. Футболист зарабатывает £ 375 тыс. в неделю (€ 437 тыс.).

23-летний Холанд недавно получил награду лучшему футболисту года в Европе по версии УЕФА.

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