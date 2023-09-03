«ЦСКА играет лучше, когда им трудно». Валерий Непомнящий — о матче с «Зенитом»
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 3 сентября. Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» считается фаворитом в матче с ЦСКА, но армейцы проявляют свои лучшие качества, когда им трудно. Игра будет на три результата. К сожалению, шансы где-то 65 на 35 в пользу «Зенита».
Если в ЦСКА придут те футболисты, которые сейчас обсуждаются, то получается интересный состав. Думаю, это будет действительно конкурентная команда. С приходом новых футболистов ЦСКА должен стать сильнее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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