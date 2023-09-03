«Локомотив» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:15 мск
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 15:15 мск.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Локомотив» набрал девять очков в первых шести матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. У «Балтики» три очка по итогам шести туров, калининградцы находятся в зоне вылета. В предыдущем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. «Балтика» в минувшем сезоне играла в Мелбет Первой лиге, где стала второй с 67 баллами в 34 встречах.
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