«Локомотив» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:15 мск

Сегодня, 3 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 15:15 мск.

«Локомотив» набрал девять очков в первых шести матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. У «Балтики» три очка по итогам шести туров, калининградцы находятся в зоне вылета. В предыдущем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. «Балтика» в минувшем сезоне играла в Мелбет Первой лиге, где стала второй с 67 баллами в 34 встречах.