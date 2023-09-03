«Ростов» – «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 сентября, состоится встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игру обслужит бригада российских арбитров во главе с Василием Казарцевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ростов» после шести проведённых матчей в РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице с семью набранными очками. Команда два последних тура кряду не может набрать очки. Сперва ростовчане уступили «Сочи» с разгромным счётом 0:4, а затем проиграли с минимальным отставанием «Пари НН» – 0:1.
Столичное «Динамо» на данный момент занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда под руководством чеха Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ – в стартовом туре «Краснодару» со счётом 1:3.
- 3 сентября 2023
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