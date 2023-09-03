«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Ковалёв, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Юсупов, Кравцов, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Крамарич.
В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» дважды разгромил «Сочи»: в первом круге со счётом 4:1, а во втором — 4:0. В этом сезоне команды уже встречались в матче Фонбет Кубка России 9 августа. Там победу тоже одержал «Оренбург» — 2:0.
«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).
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