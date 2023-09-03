Жирков назвал главные сложности в обучении на тренера

Бывший футболист сборной России, московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал о трудностях в обучении на тренера.

«Как мои дела? Всё нормально, пошёл учиться на тренера. Но пока учёба даётся непросто.

В чём сложности? Надо выполнять много заданий на компьютере, а я пока с ним на вы. Может, дети помогут побыстрее освоить (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). Но в любом случае разберёмся.

Дмитрий Сычёв сказал, что ему интересно, потому что у нас на курсе собралась хорошая компания? У нас на курсе практически вся сборная России прошлых лет (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). В этой компании непросто, но точно не соскучишься. С одной стороны — все в футболе разбираются, с другой — у каждого своё мнение. Отсюда подсказки, споры. Действительно очень интересно», – приводит слова Жиркова «Матч ТВ».