Жирков назвал главные сложности в обучении на тренера

Бывший футболист сборной России, московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал о трудностях в обучении на тренера.
«Как мои дела? Всё нормально, пошёл учиться на тренера. Но пока учёба даётся непросто.
В чём сложности? Надо выполнять много заданий на компьютере, а я пока с ним на вы. Может, дети помогут побыстрее освоить (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). Но в любом случае разберёмся.
Дмитрий Сычёв сказал, что ему интересно, потому что у нас на курсе собралась хорошая компания? У нас на курсе практически вся сборная России прошлых лет (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). В этой компании непросто, но точно не соскучишься. С одной стороны — все в футболе разбираются, с другой — у каждого своё мнение. Отсюда подсказки, споры. Действительно очень интересно», – приводит слова Жиркова «Матч ТВ».
- 3 сентября 2023
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