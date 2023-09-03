Евгений Ловчев высказался об игре «Спартака» в обороне

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о матче «Спартака» с «Краснодаром» (0:2) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Говорил чуть раньше, после игры с «Динамо», и повторю сейчас: то, что «Спартак» выиграл в Кубке, и выиграл крупно, не означает, что теперь всё будет хорошо, что неудачи последних туров случайны. Они не случайны.

Сначала о молодёжи. Много похвал Денисову, Игнатову и Литвинову. Последние двое играют в обороне. На мой взгляд, обоим надо понять простую вещь — защитник оценивается не по подключениям в атаку и голам, а по надёжности в обороне. Таких ошибок, как у Литвинова в Екатеринбурге или у Денисова в Краснодаре, когда Кривцов чуть не забил, быть не должно. Не надо ничего придумывать. Будет ноль в обороне — вы не проиграете. По Руслану много похвал и надежд, но надо добавлять в надёжности. Защитник, игрок обороны — минёр. Одна ошибка взрывает всю команду.

Но если делать выбор между такими защитниками, как Дуарте, и нашими ребятами, выбор очевиден — пусть наши играют. Дуарте давалось достаточно шансов, чтобы понять, что это слабый защитник, а расплачивается за его ошибки вся команда. Дуарте — это просто безобразие и издевательство над «Спартаком». Он валит в каждом матче! Как этот человек попадает в состав? Вы купили Бабича, он в первом матче показал определённый уровень. Не критично, что будут два левоногих (он и Джикия) — играть должны те, кто лучше.

У меня в целом впечатление, что Абаскаль пытается нам что-то доказать, опровергнуть некие простые истины — я про состав. В игре с «Динамо» был просто тайфун в первом тайме — люди вышли и доказали, но в Краснодаре много перемен. Что тут придумывать — хватайся за то, что получается. Не надо улучшать хорошее, ситуация в таблице сложная. У нас простая фраза «выигрышный состав не меняют» опровергается другой «ротируем до посинения», — написал Ловчев в телеграм-канале.