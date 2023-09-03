Невилл: не верю, что Глейзеры откажутся продавать «МЮ»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал информацию о том, что бизнесмены Глейзеры снимут клуб с продажи.
«Я не верю, что Глейзеры не будут продавать клуб. Они должны что-то предпринять. У них закончились деньги, их финансовое положение плачевно. Им нужны инвестиции. Они оказывают токсичное влияние на клуб и рискуют своей репутацией», — написал Невилл в своём «твиттере».
Ранее появлялась информация, что Глейзеры снова попытаются продать клуб в 2025 году, когда, как они надеются, финансовые факторы смогут привлечь больше участников торгов. Бизнесмены также надеются, что Эрик тен Хаг сможет выиграть трофеи в течение следующих двух сезонов, что поможет повысить цену клуба к 2025 году.
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