Обляков: хочу выиграть с ЦСКА новый трофей
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о своих целях.
«Мечта поиграть в европейском чемпионате есть. Но пока хочется в России выиграть ещё парочку трофеев, проявить себя на самом высоком уровне, быть в топе. После этого, возможно, и появятся интересные предложения. На данный момент двигаюсь шаг за шагом и делаю всё для реализации себя в составе армейцев. В каком чемпионате хотел бы поиграть? Не так важно. Возможно, в Италии или Испании.
Цели на сезон? Не скажу, что есть определённая цель по количеству голов, передач. Просто хочется показывать свой максимум в каждой игре, и тогда всё будет. Главное — выиграть с ЦСКА новый трофей!", — приводит слова Облякова официальный сайт ЦСКА.
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