Головин – о первом месте «Монако» в Лиге 1: сейчас это неважно – все главные матчи впереди

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал первое место монегасков во французской Лиге 1 после четырёх проведённых туров.

«Важно было выиграть, набрать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных. В принципе, в этой игре все сложилось так, как и планировали. Хорошо, что удалось забить относительно быстрый первый мяч и повести в счёте. Это всегда придаёт уверенности. Приятно, что организованно и дисциплинированно действовали в обороне. Это тоже важно после трёх пропущенных мячей в прошлом туре. В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнёра.

Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет — все главные матчи впереди. Сыграно слишком мало и говорить о том, кто на каком месте находится, преждевременно», – приводит слова Головина «Матч ТВ».

Напомним, в 4-м туре чемпионата Франции по футболу «Монако» разгромил «Ланс» со счётом 3:0. Команда после победы возглавила турнирную таблицу Лиги 1 с десятью набранными очками. Стоит отметить, что в поединке против «Ланса» Головин отметился голом.