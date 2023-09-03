Эдуард Сперцян: почему не получилось уехать в Европу? Не ко мне вопрос
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал возможный переезд в Европу.
«Почему не получилось уехать в Европу? Это не ко мне вопрос. Клуб не отпустил? Тоже не ко мне вопрос», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ранее известный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщал, что Сперцяном интересуется множество команд из европейских чемпионатов, однако футболист заявлял, что хочет выступать только за амстердамский «Аякс».
Вчера, 2 сентября, «Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:0. «Краснодар» со Сперцяном возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после семи сыгранных матчей. Команда набрала 17 очков.
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