Хавбек ЦСКА Обляков: пока ещё вкатываемся в сезон, будем работать дальше

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил стартовый отрезок сезона. В шести турах Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 10 очков.

«Двоякое впечатление. Не скажу, что всё идеально. Если бы всё было отлично, тогда бы набрали максимум очков. Пока ещё вкатываемся в сезон. Обидно проиграли в дерби с «Динамо», а так были бы в тройке. Но отставание совсем небольшое. Будем работать дальше, качественно готовиться к матчам. Планы на сезон большие как у меня, так и у команды. Думаю, у нас есть все шансы, чтобы он стал ещё лучше, чем предыдущий. Всё зависит только от нас. Главное, чтобы все ребята были здоровы. Думаю, мы сможем бороться за самые высокие места», — приводит слова Облякова официальный сайт ЦСКА.