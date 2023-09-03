Фристайлистка Лия Льюис: главный вызов — гравитация, есть идея сделать трюк на Луне

Фристайлистка Лия Льюис рассказала об идее сделать трюк на Луне.
«В футбольном фристайле самый главный вызов — это гравитация. Если взять трюк под названием «вокруг света», когда обводишь мяч ногой, то там почти нет времени, потому что мяч падает очень быстро.
А если сделать это на Луне… У меня есть идея сделать тройной «вокруг света». На самом деле всё может быть проще. Всё дело в том, чтобы принять вызов.
Я тренировалась и танцевала до 20 лет, но только когда мне исполнился 21 год, поняла, что, возможно, не хочу такой жизни. Я открыла для себя футбольный фристайл. На тот момент только три девушки занимались этим профессионально, но я была готова принять вызов. Мне хотелось объединить танец и футбол, сделать что-то новое.
Мне показалось, что такая возможность есть, и эта задача вдохновила меня начать. В конце концов, это было простое решение: 21-летняя девушка, думающая, что мир — это моя устрица. Так всё и началось, и в конце концов это принесло свои плоды», — приводит слова Льюис Mirror.
- 3 сентября 2023
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