Фристайлистка Лия Льюис: главный вызов — гравитация, есть идея сделать трюк на Луне

Фристайлистка Лия Льюис рассказала об идее сделать трюк на Луне.

«В футбольном фристайле самый главный вызов — это гравитация. Если взять трюк под названием «вокруг света», когда обводишь мяч ногой, то там почти нет времени, потому что мяч падает очень быстро.

А если сделать это на Луне… У меня есть идея сделать тройной «вокруг света». На самом деле всё может быть проще. Всё дело в том, чтобы принять вызов.

Я тренировалась и танцевала до 20 лет, но только когда мне исполнился 21 год, поняла, что, возможно, не хочу такой жизни. Я открыла для себя футбольный фристайл. На тот момент только три девушки занимались этим профессионально, но я была готова принять вызов. Мне хотелось объединить танец и футбол, сделать что-то новое.

Мне показалось, что такая возможность есть, и эта задача вдохновила меня начать. В конце концов, это было простое решение: 21-летняя девушка, думающая, что мир — это моя устрица. Так всё и началось, и в конце концов это принесло свои плоды», — приводит слова Льюис Mirror.