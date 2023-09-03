Ловчев – о матче ЦСКА с «Зенитом»: клуб из Санкт-Петербурга — явный фаворит

Бывший футболист «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал первую встречу защитника Марио Фернандеса со своей бывшей командой, ЦСКА, и назвал фаворита матча между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 3 сентября, и начнётся в 17:30 мск.
«По Марио Фернандесу — по-моему, страсти уже отгремели. Этот переход — ещё одно доказательство, что главное в современном футболе — деньги. Человек пошёл туда, где дали больше.
Правила поменялись. Единственное, как Фернандес выкажет своё уважение к ЦСКА — не праздновать, если забьёт гол.
«Зенит» — явный фаворит. Игра будет плотная, равная, но у Питер всё равно лучше шансы на победу. «Зениту» очень нужна эта победа. Команде непривычна ситуация, когда она идёт не на первом месте. Никакой расслабленности и недооценки не будет.
У ЦСКА стали подвозить новичков, но играют всё равно неважно. Нет особых факторов, кроме мастерства тренера, чтобы можно было говорить о победе армейцев. Есть лидеры, есть Чалов, но у соперника больше классных футболистов», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 3 сентября 2023
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